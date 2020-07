Influência russa sobre política do Reino Unido é "novo normal", acusam deputados britânicos

Um comitê parlamentar britânico exortou o governo britânico nesta terça-feira (21) a investigar possíveis interferências russas na política britânica, especialmente durante a campanha do referendo do Brexit em 2016, acusando o mesmo de ter subestimado seriamente os riscos de uma possível ingerência russa na época.

Aguardado há meses no Reino Unido, o relatório do Comitê de Inteligência e Segurança (ISC) não forneceu um veredito preciso, mas despertou a atenção do governo britânico sobre o assunto.

Em seu relatório de 55 páginas, a comissão conclui que a influência russa sobre a política do Reino Unido se tornou "o novo normal", uma situação "seriamente subestimada" pelo governo britânico.

Os parlamentares do ISC não conseguiram destacar as evidências de interferência russa, nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, onde 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido.

"Deveria haver uma avaliação da interferência russa no referendo e os resultados dessa avaliação devem ser divulgados ao público", disse o deputado trabalhista Kevan Jones ao apresentar o relatório. Ele disse que o Reino Unido subestimou a interferência russa no referendo ao deixar a União Europeia, enfatizando o "forte contraste" com a resposta dos EUA à mesma ingerência durante as eleições presidenciais de 2016.

Pouco antes da apresentação do relatório, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que "a Rússia nunca interveio no processo eleitoral de nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Grã-Bretanha, nem em qualquer outro lugar".

No entanto, a comissão parlamentar britânica enfatizou que os sucessivos governos acolheram os oligarcas russos e seu dinheiro "de braços abertos", permitindo assim obter uma posição no Reino Unido.

Disputas entre Londres e Moscou

A publicação do relatório ocorre em meio a uma tempestade diplomática entre Londres e Moscou. Na quinta-feira passada, o Reino Unido implicou "atores russos" na interferência durante a campanha para as eleições legislativas de dezembro passado. Em questão, a divulgação na internet de documentos relacionados às negociações entre Londres e Washington sobre um futuro acordo comercial pós-Brexit.

Hackers e vacinas

Londres também acusou os serviços de inteligência russos de estarem atrás de ataques de computador com o objetivo de roubar os frutos da pesquisa de uma vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com a agência governamental britânica responsável pela segurança cibernética, um grupo de hackers russos atacou organizações no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos por roubar suas pesquisas sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV2.

O Kremlin negou veementemente o que considerou como "alegações infundadas". O Comitê de Inteligência e Segurança iniciou sua investigação em novembro de 2017 e apresentou seu relatório ao Primeiro Ministro em outubro passado.

"Histórias falsas"

No início de novembro, o governo foi criticado por não querer publicá-lo antes das eleições de 12 de dezembro, amplamente conquistadas pelos conservadores do primeiro-ministro Boris Johnson, que então invocou questões de segurança nacional.

A investigação do ISC teve como objetivo abordar preocupações sobre interferência nas eleições de 2016 nos EUA e o impacto de campanhas de desinformação originárias da Rússia. A então primeira-ministra, Theresa May, acusou a Rússia de espalhar "histórias falsas" para "semear discórdia no Ocidente e minar nossas instituições".

As relações entre Londres e Moscou estão em seu nível mais baixo desde que foram literalmente “envenenadas” com um agente neurotóxico do ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia, que sobreviveram após o atentado em Salisbury (sudoeste), em março de 2018.

A Rússia negou qualquer envolvimento, mas o caso resultou em uma onda de expulsões cruzadas de diplomatas entre Londres e seus aliados e Moscou.

