Covid-19 nos EUA : Porque Trump mudou radicalmente sua estratégia

Pesquisas recentes mostram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está encontrando dificuldades para ser reeleito em novembro por causa de sua má gestão durante a crise da saúde. O chefe da Casa Branca tentou passar uma imagem séria na terça-feira (21), quando voltou a aparecer diante da imprensa, depois de semanas, para atualizar a situação da pandemia no país.

Por Lucile Gimberg

As reportagens televisionadas de Donald Trump sobre a Covid-19, que no início da pandemia levaram a divagações e confrontos políticos, terminaram abruptamente e sem grandes explicações em abril passado, depois que o presidente dos Estados Unidos considerou o uso de detergente como um possível tratamento para pessoas infectadas.

Nesta terça-feira (21), o republicano voltou à tona na televisão. "Estou usando a máscara", disse ele à imprensa. "Quando fui ao Hospital Walter Reed outro dia, coloquei-a e carreguei-a no bolso. Fico feliz em usá-la. Não representa um problema para mim. Se você puder, use a máscara." Com um discurso lido e poucas perguntas, ele tentou passar uma imagem de controle contra a pandemia.

"Pela primeira vez, ele disse com alguma clareza que era importante usar a máscara e respeitar o distanciamento social, mas imediatamente contradisse a mensagem dizendo que é uma questão voluntária", avalia Isabela Alcañiz, professora associada do Departamento de Política e Governo da Universidade de Maryland.

Para ela, os números de casos e de mortes ofuscam as intenções políticas futuras do governo Trump. As mais de 140.000 mortes por coronavírus no país e os milhões de empregos destruídos pela pandemia estão custando as intenções de voto de Donald Trump.

Trump perde intenções de voto entre seus eleitores

Atualmente as pesquisas preveem a derrota de Trump para o candidato democrata Joe Biden na corrida presidencial de novembro. "A má gestão da pandemia, mas também da economia - que costumava ser a seu favor, com níveis extremamente baixos de desemprego - desmoronou sua candidatura", avalia Isabela Alcañiz.

Com a devastação causada pelo vírus em estados republicanos como Flórida e Texas, Trump pode até perder influência entre seus eleitores. "Ele já não tinha uma imagem positiva entre os oponentes democratas", lembra a cientista político, "mas também sofreu uma perda de imagem agora com alguns eleitores republicanos e independentes".

Ultimamente, o presidente endureceu o tom contra várias cidades democratas onde são registradas manifestações contra o racismo, ameaçando-as a enviar tropas federais. Uma maneira de desviar do debate e se apresentar como candidato da lei e da ordem.

