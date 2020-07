Novo estudo revela que humanos viviam na América do Norte há mais de 30 mil anos

Chiquihuite, no México, onde os antigos utensílios foram encontrados. © Wikimedia Commons

Texto por: RFI 2 min

Utensílios encontrados em uma caverna no norte do México evidenciam que os seres humanos viviam na América do Norte há mais de 30.000 anos, ou seja, 15.000 anos antes do que se pensava - de acordo com pesquisas arqueológicas publicadas nesta quarta-feira (22) na prestigiosa revista Nature.