China fecha consulado americano em Chengdu em represália a decisão dos EUA

A China ordenou o fechamento de um consulado dos EUA na sexta-feira, respondendo aos Estados Unidos três dias após a decisão de Washington de fechar o consulado chinês em Houston sob acusação de espionagem. AP - Jeff Chiu

Texto por: RFI 2 min

A China anunciou o fechamento, nesta sexta-feira (24), do consulado americano na cidade de Chengdu, no sudoeste do país, em represália à decisâo do governo americano de fechar a representação chinesa em Houston. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse nesta quinta-feira (23) que o local era um centro de espionagem para obter segredos comerciais, e convocou as "nações livres" a conterem a "nova tirania" chinesa.