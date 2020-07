Menina de três anos morre na Bélgica depois de pegar a Covid-19

Uma menina de três anos morreu na Bélgica depois de ter contraído a Covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pelas autoridades sanitárias belgas. A criança é a mais jovem vítima da doença no país.

"Essa novidade nos atinge profundamente, no meu caso, seja como cientista ou pai", disse Boudewijn Catry, porta-voz das autoridades sanitárias do país, onde o número de casos vêm crescendo. "Em média, três pessoas morrem por dia, incluindo recentemente um jovem de 18 anos", declarou, durante uma coletiva de imprensa. Em março, a morte de um adolescente de 12 anos já havia causado comoção nacional.

Ele reconheceu que poucas crianças pequenas morrem vítimas do SARS-Cov-2, mas durante a primeira onda epidêmica, o surgimento de vários casos da doença de Kawasaki, associados à doença, gerou preocupação. O consenso entre os especialistas hoje é que os menores de 10 anos se contaminam pouco e o risco de transmitir a Covid-19 para um adulto ou desenvolver formas graves é relativamente pequeno. Isso não elimina, entretanto, as medidas de prevenção.

Aumento de 89% nas contaminações

A Bélgica conta atualmente com 64.847 casos de Covid-19 e 9.812 mortes, além de registrar uma alta do número de contaminações. O número de infecções entre 14 e 20 de julho subiu 89% em relação à semana passada. Essa alta ocorreu em praticamente todas as províncias.

Na semana passada, 220,6 novos casos por dia foram diagnosticados. O aumento afeta todas as faixas etárias, mas atinge principalmente adultos com menos de 60 anos. Eles representam 85% dos casos confirmados na semana passada, segundo as autoridades sanitárias.

A primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, anunciou o reforço de medidas de proteção: a máscara agora é obrigatória em qualquer local onde circulem muitas pessoas, como mercados, calçadões, hoteis, restaurantes e cafés. A proteção já tinha sido instituída desde o dia 11 de julho nos transportes, lojas, cinemas, museus, bibliotecas ou locais de culto.

A Bélgica é um dos países com maior número de mortes provocadas pela Covid-19, em relação à sua população. No total, são 85 mortes para cada 100 mil habitantes. Uma das possibilidades é que a contagem no país é feita de maneira diferenciada. As autoridades integram dados relacionados a mortes que não puderam ser confirmadas por um teste diagnóstico.

