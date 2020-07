Nova onda de quase mil migrantes toma conta da ilha italiana de Lampedusa em três dias

Cerca de cem migrantes desembarcaram na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, da noite para o dia, de quarta (22) a quinta-feira (23), compondo a última onda de uma série de chegadas maciças de refugiados que pressionam um centro de detenção já sobrecarregado.

Autoridades disseram que os migrantes, que chegaram da Líbia, eram pessoas resgatadas no mar ou retiradas de barcos antes de conseguirem chegar à ilha.

A chegada de vários pequenos barcos, alguns dos quais transportavam mais de oito pessoas, elevou o número de migrantes que desembarcam na ilha a partir da Líbia para quase 1.000 nos últimos três dias.

Cerca de 15 barcos, transportando cerca de 300 migrantes, chegaram a Lampedusa de quarta a quinta-feira. Os refugiados foram colocados em um centro de detenção chamado "hotspot". Embora seja projetado para acomodar cem pessoas, este centro atualmente abriga quase dez vezes mais migrantes.

No entanto, nesta semana as autoridades locais ordenaram com urgência a transferência de cerca de 300 pessoas para outro centro na Sicília. A recente superpopulação em Lampedusa também colocou a imigração de volta no centro das questões políticas na Itália.

Governo italiano anti-imigração

O ex-ministro do Interior Matteo Salvini, líder do partido anti-imigração da Liga do Norte, visitou Lampedusa e o "hotspot" na quarta-feira, acusando o governo do presidente do Conselho, Giuseppe Conte, de mostrar frouxidão em relação à imigração ilegal.

"Mal posso esperar para voltar ao governo com pessoas sérias, para poder fechar novamente os portos, bloquear infratores e reabri-los a cidadãos cumpridores da lei", disse ele a seus apoiadores na ilha. .

Quando era ministro do Interior no governo anterior, que entrou em colapso há cerca de um ano, Salvini fechou portos italianos para ajudar navios de ajuda humanitária.

Em resposta às observações, Enrico Borghi, do atual Partido Democrata, acusou Salvini de ser um "demagogo" e disse que o atual governo não "ficaria olhando homens e mulheres se afogarem".

(Com informações da AFP)

