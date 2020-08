Convocados por grupos neonazistas, mais de 10 mil protestam em Berlim contra isolamento social

O protesto teve diferentes bandeiras, inclusive símbolos proibidos pela Constituição alemã como a “Reichskriegsflagge”, a bandeira do Exército nazista usada durante a Segunda Guerra Mundial, com a famosa cruz do “Reich”, idealizada por Hitler.

Sem distância de proteção e sem máscaras: milhares de pessoas saíram às ruas em Berlim neste sábado (1°) convocadas pela extrema direita para protestar contra as regras de isolamento social que protege os cidadãos durante a pandemia. A manifestação na capital alemã acontece em meio a uma escalada de contaminações por Covid-19 no país europeu.

Desde a manhã deste sábado (1°), apesar do aumento no número de infecções em Berlim, muitas pessoas se manifestaram contra a política de proteção contra a Covid-19 do governo federal. Um porta-voz da polícia alemã disse que cerca de 10 mil participantes já haviam sido identificados apenas no início da marcha de protesto. Na verdade, esse número era esperado apenas no fim do protesto, segundo informações da imprensa alemã.

Os manifestantes não usaram máscaras e não obedeceram às regras da distância. O ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, pediu recentemente sanções mais duras por violações às regras de isolamento social e pediu ações firmes em casos de "má conduta irresponsável", por parte da população.

O slogan da manifestação era "O fim da pandemia - Dia da liberdade", uma referência ao filme homônimo "Dia da Liberdade", produto de propaganda da cineasta nazista Leni Riefenstahl sobre o congresso do partido de Hitler, em 1935.

Símbolos nazistas

🔴🇩🇪 EN COURS - Une foule de milliers de personnes se rassemblent à #Berlin en #Allemagne contres les mesures prises pour lutter contre le #COVID19. Les organisateurs attendent 500.000 personnes pour fêter « la fin de la pandémie ». #b0108 #Covid_19

pic.twitter.com/9Q6WJA7xqw — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) August 1, 2020

O grupo neonazista "Querdenken 711", que já se manifesta há semanas em Stuttgart, convocou a manifestação deste sábado . Segundo o senador Andreas Geisel (SPD), de Berlim, várias organizações neonazistas também solicitaram participação.

Outro protesto convocado pela teórica da "conspiração", Attila Hildmann, também havia sido anunciada para este sábado, mas foi proibido com antecedência, por acusação de sedição. Foi a segunda proibição consecutiva de uma manifestação de Hildmann na Alemanha.

O protesto teve diferentes bandeiras, inclusive símbolos proibidos pela Constituição alemã como a “Reichskriegsflagge”, a bandeira do Exército nazista usada durante a Segunda Guerra Mundial, com a famosa cruz do “Reich”, idealizada por Hitler.

Os milhares de alemães ligados a grupos de extrema direita expressaram sua insatisfação com as medidas de proteção contra o coronavírus com apitos e pediram "liberdade" ou "resistência". Slogans como "A maior teoria da conspiração é a pandemia da Corona" também foram ouvidos, segundo a agência de notícias DPA, reporta o Der Sipegel.

Cerca de 1.100 agentes das forças de segurança fazem o policiamento da manifestação em Berlim. Diversas contra-manifestações ocorrerão durante este sábado, em oposição a este protesto dos negacionistas alemães. No total, são esperados mais de 20.000 manifestantes neste fim de semana em Berlim.

(Com agências e imprensa alemã)

