Alemanha classifica como “inaceitável” manifestação com milhares sem máscara ou distância social

Manifestação em Berlim reuniu milhares de pessoas sem máscaras contra as restrições de controle do coronavírus AP - Christoph Soeder

Texto por: RFI 1 min

O governo alemão criticou nesta segunda-feira (3) o que chamou de comportamentos "inaceitáveis" registrados no sábado (1°) durante uma manifestação em Berlim contra as restrições adotadas para controlar a pandemia de coronavírus no país.