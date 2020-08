Empresas devem ser protagonistas de reflorestamento na Amazônia, diz presidente da Reforest'Action

Destaque na tribuna no jornal Les Échos: As empresas podem salvar a Amazônia © Fotomontagem RFI

Texto por: Andréia Gomes Durão 2 min

As empresas podem salvar a Amazônia. É com essa afirmação que Stéphane Hallaire, presidente da Reforest'Action, abre a discussão em torno da questão ambiental em seu texto de opinião publicado nesta quinta-feira (6) no jornal Les Échos.