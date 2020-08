Papa Francisco nomeia pela primeira vez seis mulheres para a Santa Sé

Papa Francisco dá sua bênção aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro para a oração do Domingo Angelus, em 2 de agosto de 2020 no Vaticano.

Seis mulheres foram nomeadas pelo papa como especialistas leigas no Conselho para a Economia, cujo objetivo é supervisionar as estruturas e atividades administrativas e financeiras da Santa Sé, informou o Vaticano em comunicado oficial nesta sexta-feira (7). Esta é a primeira vez que mulheres são nomeadas para este corpo de 15 membros (incluindo oito cardeais ou bispos), criado em 2014 por Francisco.

O cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, continua sendo o coordenador da Santa Sé, mas o Papa Francisco decidiu renovar amplamente o Conselho, nomeando 13 novos membros num total de 15, incluindo seis cardeais e sete especialistas.

As seis mulheres especialistas vêm de universidades especializadas em política e finanças. Ela são duas alemães: Charlotte Kreuter-Kirchhof, professora de direito na Universidade Heinrich-Heine em Düsseldorf, e Marija Kolak, presidente da Associação Alemã de Bancos Populares e Cooperativas de Crédito; duas espanholas: a presidente do conselho de administração da Azora Capital e Azora Gestion, Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, e a advogada e economista Eva Castillo Sanz; e duas britânicas, respectivamente a ex-secretária do Trabalho para a Educação, Ruth Mary Kelly, e a ex-consultora financeira do príncipe Charles, Leslie Jane Ferrar.

Apenas um homem está entre os especialistas nomeados, o economista italiano Alberto Minali. Os seis novos líderes religiosos integrados no Conselho são Péter Erdo, arcebispo de Esztergom-Budapeste, Hungria, Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo (Brasil), Gérald Cyprien Lacroix, arcebispo de Quebec (Canadá), Joseph William Tobin, arcebispo de Newark (Estados Unidos), Anders Arborelius, bispo de Estocolmo e Giuseppe Petrocchi, arcebispo de L'Aquila (Itália).

(Com informações da AFP)

