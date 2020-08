Plataforma francesa cataloga compositoras de todas as épocas, em busca do "matriarcado musical"

Retrato da compositora Camille Pépin, repertoriada na ferramenta digital. © Camille Pépin

Texto por: RFI 5 min

De Francesca Caccini, no século XVII, a Camille Pépin, no século XXI: uma nova plataforma digital francesa se propõe a listar as obras de mais de 700 compositoras mulheres para mostrar artistas há muito esquecidas.