Sanofi e GSK anunciam início dos testes em humanos da vacina contra a Covid-19

O laboratorio francês Sanofi anunciou que vai testar em humanos a vacina contra a Covid-19 que desenvolve com o britânico GSK.

A gigante farmacêutica francesa Sanofi disse nesta quinta-feira (3) que iniciaria testes em humanos da vacina potencial contra o coronavírus, desenvolvida com a empresa britânica GSK, após testes preliminares com resultados promissores.

O lançamento dos testes de fase 1 e 2 representam uma "etapa importante e mais um passo para o desenvolvimento de uma vacina potencial para nos ajudar a vencer a Covid-19", disse o vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe.

A vacina à base de proteína, de propriedade da Sanofi e usada para tratar a gripe, foi combinada com um complemento desenvolvido pela GSK, conhecido como adjuvante, que aumenta a resposta imunológica do receptor. "Os testes pré-clínicos mostram um perfil de segurança e imunogeneidade promissores, ou seja, a capacidade de provocar uma resposta imunológica”, disse um comunicado da Sanofi.

Participantes saudáveis

Os laboratórios das empresas devem recrutar 440 participantes saudáveis ​No protocolo, os testados e os observadores não sabem quem recebeu a ou o placebo. Os testes são elaborados para avaliar a segurança, tolerância e resposta imunológica da vacina.

"Os dados positivos permitirão um início imediato do ensaio fundamental de fase 3 até o final deste ano", disse Roger Connor, presidente da GSK Vaccines, referindo-se à etapa final antes de uma vacina ser lançada no mercado.

As empresas esperam receber autorização regulatória no primeiro semestre de 2021 e elevar a capacidade de produção para 1 bilhão de doses para distribuição ao longo do ano.

Doses para todos

Ambos os laboratórios dizem estar comprometidos em disponibilizar a vacina em todo o mundo. Vários países já reservaram doses - com 60 milhões prometidas ao governo britânico e 300 milhões reservadas pela Comissão Europeia. Os Estados Unidos reservaram 100 milhões, com opção de até 500 milhões a mais.

A Sanofi e a GSK também se comprometeram a disponibilizar uma "porção significativa" da produção de 2021/2022 para a instalação compartilhada da COVAX liderada pela OMS, projetada para garantir a todos os países acesso rápido, justo e equitativo às vacinas Covid-19.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75 países já se inscreveram para usar o serviço, o que garantiria a distribuição de 2 bilhões de doses até o final de julho de 2021.

Outras vacinas

Outras vacinas potenciais estão ainda mais perto da aprovação do mercado, notadamente duas em desenvolvimento pela gigante norte-americana Pfizer e pela empresa de biotecnologia Moderna.

Enquanto isso, a Sanofi está buscando uma segunda tentativa de vacina paralela em parceria com a Translate Bio, dos Estados Unidos. Há dois dias, na terça-feira (1), a Sanofi anunciou que o tratamento que estava testando contra a Covid-19 em vários países, entre eles o Brasil, não era eficaz.

(Com informações da AFP)

