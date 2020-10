Nova Zelândia: Jacinda Ardern, do Partido Trabalhista, é reeleita com folga

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, em 17 de outubro de 2020, em Auckland. Ardern, do Partido Trabalhista, foi reeleita para mais um mandato. AAP Image/David Rowland

Texto por: RFI 3 min

O Partido Trabalhista, da primeira-ministra Jacinda Ardern, venceu com ampla margem as eleições gerais deste sábado (17) na Nova Zelândia, com quase 50% dos votos, um "resultado excepcional", imediatamente reconhecido pela oposição.