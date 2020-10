Seis agentes militares russos são indiciados por ciberataques nos EUA

O procurador-geral adjunto dos EUA, John Demers, anuncia a acusação de seis russos por crimes cibernéticos em 19 de outubro de 2020. GETTY IMAGES/AFP

Texto por: RFI 3 min

Seis agentes da inteligência militar russa foram indiciados nos Estados Unidos por ataques cibernéticos globais, que visaram principalmente as eleições presidenciais de 2017 na França e as Olimpíadas de Inverno de 2018, na Coreia do Sul, revelou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta segunda-feira (19).