Após reações, Reino Unido recomenda que alérgicos não tomem vacina da Pfizer contra Covid-19

O sistema de saúde inglês, NHS, recomendou que pessoas alérgicas não tomem a vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid após dois casos de alergia no primeiro dia de vacinação Frank Augstein POOL/AFP

Texto por: RFI 3 min

No primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido, dois funcionários de serviços de saúde tiveram reações alérgicas graves após serem imunizados com o produto da Pfizer e da BioNTech. As duas pessoas, com histórico de reações alérgicas, foram atendidas no hospital e passam bem.