Em meio a protestos, Vale anuncia venda de usina de níquel na Nova Caledônia

Usina metalúrgica de níquel no sul da Nova Calidônica foi vendida pela brasileira Vale AFP - FRED PAYET

Texto por: RFI 3 min

A mineradora brasileira Vale anunciou nesta quarta-feira (9) que vai vender sua usina de níquel na Nova Caledônia, território francês no Pacífico, a um consórcio internacional. O acordo foi anunciado após vários dias de protesto com bloqueios de estrada e confrontos com a polícia. Os manifestantes são contra a venda da usina para o capital estrangeiro.