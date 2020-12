Papa Francisco homenageia profissionais de saúde da linha de frente contra a Covid-19

Papa Francisco saudou os profissionais de saúde na linha de frente contra a Covid-19. Filippo MONTEFORTE / AFP

Texto por: RFI 3 min

O papa Francisco anunciou neste domingo (27) um Ano da Família, dedicado ao espaço desta na Igreja, ao acompanhamento dos casais no matrimônio e às dificuldades da vida conjugal. No momento em que os países da União Europeia (UE) iniciam neste domingo as campanhas de vacinação contra a pandemia de Covid-19, o papa também fez uma homenagem aos profissionais da saúde, e em particular aos casais e famílias que passam por dificuldades no contexto da pandemia.