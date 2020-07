Eleitores pró-democracia em Hong Kong vão às urnas em eleições primárias, apesar de ameaças

Um voluntário mostra um painel com informações às pessoas que esperavam para votar nas eleições primárias dos partidos pró-democracia em Hong Kong. Em 11 de julho de 2020 May James/AFP

Texto por: RFI 2 min

Apesar das ameaças das autoridades sobre o risco de violação da nova lei de segurança nacional, eleitores de Hong Kong, do campo pró-democracia, foram às urnas neste sábado (11) para participar de eleições primárias. Com esta votação, a oposição espera otimizar seus resultados nas próximas eleições legislativas e obter maioria no Parlamento.