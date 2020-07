Espanha determina confinamento em parte da Catalunha, enquanto focos de Covid-19 aumentam no mundo

Autoridades da Catalunha (nordeste da Espanha) ordenaram neste domingo (12) que 200.000 habitantes que vivem ao redor da cidade de Lérida retornem ao confinamento obrigatório, enquanto aumenta a preocupação em todo o mundo com novos focos do coronavírus.

"A população deverá permanecer em suas residências", anunciou a secretária regional de Saúde, Alba Verges, em uma entrevista coletiva. A zona afetada, ao redor de Lérida, já havia sido isolada do restante da Espanha na semana passada.

A Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela Covid-19, com 28.400 mortos. Neste domingo, as regiões da Galícia e do País Basco comparecem às urnas, com medidas reforçadas de higiene.

Novos focos

Com a flexibilização do confinamento, a Europa, continente com mais mortes (quase 202.000, em um total de 2,8 milhões de casos), observa novos focos de contágio.

Nos Estados Unidos, país mais afetado pelo vírus, o presidente Donald Trump apareceu, pela primeira vez, de máscara em público, durante a visita a um hospital na região de Washington para saudar veteranos militares.

Os Estados Unidos voltaram a contabilizar um número recorde de contágios em apenas um dia, mais 66.000. O balanço total de casos no país chega a 3,2 milhões de casos e quase 135.000 mortes.

A Flórida é um dos estados mais afetados. Os números, contudo, não impediram a Disney World de reabrir parcialmente no sábado (11) dois de seus quatro parques temáticos em Orlando.

América Latina

O coronavírus também avança de forma implacável na América Latina e no Caribe, com um balanço de mais de 143.000 mortos e mais de 3,3 milhões de casos.

O Brasil, o segundo país mais afetado em todo o mundo pela doença, tem quase 71.500 vítimas fatais e mais de 1,8 milhão de contágios, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.

Cético sobre a pandemia e contrário às quarentenas aplicadas nos estados, Bolsonaro continua fazendo campanha a favor da hidroxicloroquina, remédio sem eficácia científica comprovada.

O Chile superou no sábado a marca de 11.000 mortes por coronavírus. Apesar do número, as autoridades afirmam que o país vive atualmente uma "leve melhora".

Colômbia e Equador também superaram, no sábado, a barreira de 5.000 mortes por coronavírus, de acordo com os dados oficiais desses países.

Bogotá, maior centro de contágios da Colômbia, anunciou a aplicação, a partir de segunda-feira (13), de "quarentenas estritas" por localidades (conjuntos de bairros).

As autoridades da Venezuela, onde o número dois do chavismo, Diosdado Cabello, contraiu o vírus, anunciaram que 160 militares testaram positivo para a Covid-19.

Com informações da AFP.

