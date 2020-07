Países que relaxaram quarentena voltam a ter alta de Covid-19

Modelo desfila em evento de moda em Seul (24/07/2020) REUTERS - KIM HONG-JI

Texto por: RFI 3 min

Os casos de coronavírus voltam a crescer no mundo e indicam que a Covid-19 circula novamente em todas as regiões do planeta, inclusive nos países que já passaram pelo pico de contágios da doença. Nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, os três mais atingidos, o número de contaminações segue em alta. Mas o fenômeno também ocorre em Austrália, Japão, Hong Kong e França, entre outros.