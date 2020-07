Protestos contra Putin em região russa já estão entre os maiores dos últimos anos

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram em Khabarovsk, no extremo oriente russo, contra o que consideram uma ingerência do presidente Vladirmi Putin no governo da região. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 2 min

Grandes manifestações contra o governo russo aconteceram na manhã deste sábado (25) na região de Khabarovsk, no extremo oriente do país. Os protestos ocorrem contra a prisão de um governador popular na região e a nomeação, por Moscou, de outro dirigente que nunca viveu no local.