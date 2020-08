Coronavírus: um quarto da população das Filipinas volta ao confinamento com agravamento da epidemia

Policiais vestidos com proteção instalam um ponto de controle em uma estrada nesta terça-feira, 04 de agosto de 2020, nos arredores da capital Manila, nas Filipinas. AP - Aaron Favila

Texto por: RFI 2 min

Mais de 27 milhões de filipinos, cerca de um quarto da população do país, voltaram ao confinamento nesta terça-feira (04) diante do agravamento da epidemia de Covid-19. Desde o início de junho, as infecções quintuplicaram, superando a marca dos 100 mil casos. O isolamento foi anunciado com apenas 24 horas de antecedência, levando muitos moradores a ficarem presos na capital, Manila, depois que o transporte público, incluindo voos, pararam de funcionar.