Após manifestantes invadirem ministérios, premiê libanês propõe eleições antecipadas

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, disse que vai se manter no cargo pelo menos durante dois meses, enquanto as forças políticas entram em acordo sobre as eleições antecipadas. Télé Liban/AFP/File

Texto por: RFI 2 min

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou neste sábado (8) que vai propor eleições parlamentares antecipadas no país, abalado pelas explosões no porto de Beirute. A proposta foi apresentada logo após a população ter tomado as ruas da capital. Prédios de ministérios foram invadidos e confrontos violentos com a polícia marcaram os protestos.