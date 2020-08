Cerca de 60 pessoas seguem desaparecidas após explosões em Beirute

Serviços de resgate continuam as buscas por sobreviventes nos escombros, após as explosões no porto de Beirute, na terça-feira (4). AFP

Texto por: RFI 3 min

Quatro dias após as violentas explosões que deixaram 154 mortos no porto de Beirute, cerca de 60 pessoas seguem desaparecidas, segundo anúncio do Ministério da Saúde do Líbano neste sábado (8). Serviços de resgate libaneses, apoiados por socorristas franceses, alemães, russos e de outras nacionalidades continuam as buscas por sobreviventes no local do incidente.