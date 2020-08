Novo protesto em Beirute reúne milhares e é marcado por confrontos entre polícia e manifestantes

Manifestantes e policiais se enfrentaram durante o protesto em Beirute. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texto por: RFI 2 min

Milhares de pessoas se reuniram na tarde deste sábado (8) em Beirute para manifestar contra as autoridades do país, quatro dias após as explosões que devastaram bairros inteiros na região portuária da capital libanesa. O protesto foi marcado por confrontos com a polícia.