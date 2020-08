“Líbano não está sozinho”, mas ajuda externa será dada sob condições, afirmam doadores internacionais

Presidente francês, Emmanuel Macron, durante videoconferência com doadores internacionais. REUTERS - POOL

Texto por: RFI 3 min

Um grupo de doadores internacionais, entre eles a França e os Estados Unidos, participou neste domingo (9) de uma videoconferência de apoio ao Líbano, que tenta se reconstruir após as explosões no porto de Beirute na terça-feira (4). Eles prometeram ajudar o país com mais de € 250 milhões, mas pedem reformas políticas e querem que as doações enviadas sejam entregues diretamente à população. O encontro aconteceu no momento em que novos protestos violentos tomavam as ruas da capital libanesa.