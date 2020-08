China detecta coronavírus em frango importado do Brasil

Autoridades chinesas afirmam ter encontrado o novo coronavírus, que causa a Covid-19, em um carregamento de frango importado do Brasil. O vírus foi detectado em um controle de rotina, em amostras de asas de frango congeladas coletadas na última terça-feira (10), informou em nota a prefeitura da metrópole de Shenzhen (sul), nos arredores de Hong Kong. O governo brasileiro ainda não foi oficialmente notificado dessa suspeita, segundo fontes diplomáticas brasileiras.

Publicidade Leia mais

A descoberta de frango brasileiro contaminado pelo coronavírus começou a circular na China, na imprensa e nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12). Mas nem autoridades da província de Shenzhen nem do governo central de Pequim transmitiram informações sobre os controles efetuados às autoridades brasileiras.

As autoridades chinesas afirmam ter examinado "imediatamente" as pessoas que estiveram em contato com os produtos contaminados, bem como seus familiares. Os testes foram todos negativos, de acordo com o comunicado.

Após o surgimento da epidemia na China, no final de 2019, o governo chinês reforçou os controles nas importações, fazendo exames em amostras dos produtos, nas embalagens e nos contêineres provenientes do exterior, principalmente de países onde a circulação do vírus é elevada, como é o caso do Brasil.

Vírus em camarão do Equador

Na província de Anhui (leste), o prefeito da cidade de Wuhu também anunciou nesta quinta-feira a descoberta do vírus nas embalagens de camarão do Equador. Os pacotes estavam guardados no freezer de um restaurante da cidade.

Esta é a segunda vez desde o início de julho que a China registra a presença do vírus em embalagens de camarão equatoriano.

Queda nas vendas de frango brasileiro

A contaminação do frango brasileiro pode levar a uma nova queda nas vendas do produto no mercado chinês. Em fevereiro de 2019, Pequim impôs pesadas tarifas antidumping sobre o frango brasileiro por cinco anos, com tributação entre 17,8% e 32,4%.

O Brasil, de longe o maior produtor mundial de carne de frango, ainda era em 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, com um valor anual próximo a US$ 1 bilhão e representando cerca de 85% das importações do gigante asiático. Desde então, perdeu participação de mercado para a Tailândia, Argentina e o Chile, de acordo com a empresa especializada Zhiyan.

A última morte causada pelo vírus na China foi registrada em meados de maio. O Brasil, por outro lado, é o segundo país mais atingido no mundo, depois dos Estados Unidos.

As autoridades chinesas anunciaram na quarta-feira (11) que uma mulher de 68 anos hospitalizada na província central de Hubei, onde a Covid-19 foi inicialmente detectada no ano passado, era portadora do vírus, embora tenha sido considerada curada no início do ano.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro