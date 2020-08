Manifestantes voltam às ruas em Belarus contra governo de Loukachenko, que recusa mediação

Manifestantes voltam às ruas para protestar contra reeleição de Loukachenko AP - Petr David Josek

Texto por: RFI 3 min

Milhares de pessoas voltaram à ruas neste sábado (15) em Minsk em protesto à reeleição do presidente Alexandre Loukachenko, em 9 de agosto. A mobilizaçãocresce, mas o chefe de Estado do país, no poder desde 1994, recusou qualquer mediação externa, apesar de conversado com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a crise política em Belarus.