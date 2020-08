Bordéis reabrem em Berlim, mas sexo continua proibido para evitar Covid-19

Prostituta em um hotel de luxo em Hamburgo, na Alemanha ASSOCIATED PRESS - STR

Texto por: RFI 3 min

Os bordéis de Berlim, fechados há cinco meses por conta da epidemia do coronavírus, reabriram as portas em agosto, mas as relações sexuais estão proibidas até setembro. A prostituição é regulamentada no país desde 2002.