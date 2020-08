Covid-19: Todos devem ter acesso à vacina, não apenas os mais ricos, pede papa Francisco

Papa Francisco durante audiência transmitida ao vivo de sua biblioteca privada no Vaticano via REUTERS - VATICAN MEDIA

Texto por: RFI 3 min

O papa Francisco pediu, nesta quarta-feira (19), que as futuras vacinas contra o coronavírus não se destinem primeiro "aos mais ricos". A declaração do sumo pontífice é feita em um momento em que a pandemia não para de aumentar as desigualdades no mundo.