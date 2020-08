Impassível, supremacista de Christchurch enfrenta julgamento que pode condená-lo à prisão perpétua

Sobreviventes e familiares das vítimas do massacre de Christchurch chegam ao tribunal nesta segunda-feira (24). SANKA VIDANAGAMA / AFP

Texto por: RFI 5 min

O Tribunal de Justiça de Christchurch, na Nova Zelândia, estava sob forte vigilância nesta segunda-feira (24) durante o primeiro dia do julgamento presencial do supremacista branco Brenton Tarrant, autor dos ataques terroristas a duas mesquitas em Christchurch, em março de 2019, que mataram 51 pessoas. O primeiro dia foi marcado pelos depoimentos das vítimas diante do terrorista australiano, que pode ser a primeira pessoa condenada à prisão perpétua no país. A sentença será pronunciada na próxima quinta-feira (27).