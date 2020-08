Crises na América Latina intensificam novo papel social da Igreja Católica

A manchete de capa do diário La Croix destaca o papel da igreja na América Latina, que têm feito suas vozes cada vez mais ouvidas nos últimos meses, cruzando amplamente o Rubicão da esfera política. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI 4 min

As convulsões políticas, a Covid-19 e a iminente crise socioeconômica estão dando nova projeção ao papel da igreja católica na América Latina. A manchete de capa do diário católico La Croix destaca nesta terça-feira (25) como nesta parte do mundo, os bispos não titubeiam em responsabilizar os governantes e fazer acusações de corrupção e de ataques à democracia.