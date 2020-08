Coronavírus: Fórum Econômico Mundial de Davos adia encontro de 2021

The great reset: Davos wants to help shape the post-virus world

O Fórum Econômico Mundial de Davos anunciou nesta quarta-feira (26) que a próxima edição da reunião não acontecerá em janeiro de 2021 por conta da pandemia do coronavírus. Em um comunicado, a direção do fórum adiou o evento para uma data, ainda a ser divulgada, durante o verão europeu, que começa em junho.

De acordo com um porta-voz da organização, "o Fórum Econômico Mundial decidiu reprogramar o encontro anual de 2021 em Davos para o início do próximo verão" seguindo "o conselho dos especialistas".

"A decisão não foi fácil, já que é urgente reunir os líderes mundiais para formar uma grande retomada pós-Covid", afirmou o porta-voz.

Próxima edição pode ser fora da Suíça

Embora a organização não tenha fornecido detalhes sobre as datas exatas do Fórum 2021, ela deu a entender que o evento pode não acontecer em Davos (Suíça): "detalhes sobre data e local do nosso fórum anual adiado [serão divulgados] assim que tivermos condições de garantir a saúde e segurança de todos os participantes e daqueles que os recebem".

Em junho, já durante a crise do coronavírus, a direção do Fórum Econômico Mundial tinha manifestado a intenção de manter a reunião na pequena cidade dos Alpes suíços em uma configuração que misturasse encontros presenciais com virtuais.

Dessa vez, a organização afirma que na semana de 25 de janeiro, quando normalmente seria realizado o encontro presencial, pretende fazer "diálogos telemáticos de alto nível nos quais os líderes mundiais poderão compartilhar seus pontos de vista sobre o mundo de 2021".

(Com informações da AFP)

