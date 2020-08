Nobel de Literatura Svetlana Alexievitch é convocada a prestar depoimento em Belarus

A escritora bielorrusa Svetlana Alexievitch, ganhadora do prêmio Nobel de Literatura em 2015. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND

Texto por: RFI 3 min

A escritora e opositora do governo Svetlana Alexievitch, ganhadora do prêmio Nobel de Literatura, foi convocada nesta quarta-feira (26) a prestar depoimento por sua participação no Conselho de Coordenação. O grupo, formado pela oposição a Alexander Lukashenko, pretendia organizar uma transição de poder em Belarus, país governado pelo autocrata desde 1994.