Coreia do Sul intensifica medidas contra Covid-19 para conter alta dos focos de contágios

Uma mulher com máscara anda nas ruas de Seul, capital da Coreia do Sul, que intensificou medidas contra a Covid-19 neste domingo (30) por conta da multiplicação de clusters. REUTERS/Kim Hong-Ji//File Photo

Texto por: RFI 4 min

Pelo terceiro dia consecutivo, os novos casos de contaminação por coronavírus permanecem abaixo dos 300 casos diários na Coreia do Sul (299 neste sábado), mas as autoridades sanitárias continuam mobilizadas diante do ressurgimento da pneumonia viral. Um novo endurecimento das medidas de restrição da Covid-19 na Grande Seul entra em vigor neste domingo (30).