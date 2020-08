Israel admite que negocia em segredo com países árabes para normalizar relações

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no Aeroporto Internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, Israel. REUTERS - POOL

Texto por: RFI 3 min

As autoridades israelenses têm tido discussões secretas com líderes árabes e muçulmanos sobre a normalização das relações com o Estado judeu, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste domingo (30), na véspera do "primeiro voo comercial direto" entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.