Arábia Saudita autoriza utilização de seu espaço aéreo por voos vindos de Israel

Integrantes da delegação israelo-americana que foi aos Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos), no dia 31 de agosto de 2020.

A Arábia Saudita autorizou o sobrevoo de seu espaço aéreo por aviões de procedência de e em direção a "todos os países" a pedido dos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta quarta-feira (2) a Autoridade Geral de Aviação Civil, dois dias após o primeiro voo comercial direto entre Israel e os Emirados.

A decisão anunciada nesta quarta-feira "vai permitir a passagem pelo espaço aéreo do reino de voos de e para os Emirados Árabes Unidos e para todos os países", afirmou o órgão público citado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA) oficial.

Uma delegação israelo-americana visitou Abu Dhabi nesta segunda-feira (31) a bordo de um avião que realizava um voo direto entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, duas semanas após o anúncio da normalização das relações entre os dois países.

Emirados e Israel estão separados geograficamente pela Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos e próximo dos Emirados, mas com o qual Israel não mantém relações oficiais.

Sobrevoo sem autorização oficial

O avião da companhia israelense El Al sobrevoou, neste primeiro voo comercial, o território saudita, embora Riad não tenha relações com Israel.

As autoridades sauditas insistiram repetidamente na necessidade de resolver o conflito israelense-palestino antes de normalizar as relações com Israel.

Netanyahu, entretanto, anunciou que o primeiro voo comercial histórico de segunda-feira de uma aeronave israelense direto para os Emirados Árabes Unidos através da Arábia Saudita não seria o último.

Israel manteve negociações secretas com líderes árabes e muçulmanos sobre a questão – admitiu neste domingo (30) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O governo israelense e os Emirados mantêm laços informais há anos. Agora os telefonemas entre os ministros aumentaram e já ocorreram os primeiros contratos comerciais. Já no sábado (29), Abu Dhabi revogou uma lei de 1972 que instituía um boicote ao Estado hebraico.

