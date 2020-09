Em passagem por Bagdá, Macron declara apoio à soberania do Iraque

Gonzalo Fuentes/Pool via AP

Após uma visita a Beirute, Emmanuel Macron viajou a Bagdá para se encontrar com líderes iraquianos, incluindo o primeiro-ministro Mustafa al Kadhimi, e reafirmar a amizade entre os dois países.Bagdá, 2 de setembro de 2020.

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou nesta quarta-feira (2) em Bagdá seu apoio à “soberania” do Iraque diante da “ingerência estrangeira” que está enfraquecendo este país, que está sujeito a fortes tensões entre seus dois aliados, Washington e Teerã.

Vindo de Beirute, o chefe de Estado também garantiu que a França continuará a "atuar ao lado" do Iraque na luta contra os jihadistas, que "não acabou mesmo que tenhamos derrotado o califado" do grupo do Estado Islâmico em 2017.

“O Iraque vive há vários anos um período de desafios, marcado pela guerra e pelo terrorismo”, disse Emmanuel Macron, iniciando a sua primeira visita a este país desde a sua eleição em 2017.

"Você tem uma transição para liderar" e a França deseja "totalmente" apoiá-la, acrescentou ele após uma entrevista com o presidente iraquiano, Barham Saleh.

O presidente francês passou apenas algumas horas em Bagdá, tempo para se encontrar com os principais líderes políticos, incluindo o novo primeiro-ministro Moustafa al-Kazimi. Além das relações bilaterais entre os dois países, ele discutiu os meios para "acompanhar o processo de soberania" do Iraque.

Interferências externas

Bagdá enfrenta "o desafio de múltiplas interferências externas, seja há vários anos ou seja mais recente", disse o presidente francês.

Diante dessas interferências, “o desafio das autoridades é fortalecer o Estado iraquiano, dar respostas educacionais, econômicas e sociais, continuar reformando o exército e integrar todos os componentes militares e milícias a ele hoje ", disse ele.

“Esses desafios se desenrolam em um contexto regional extraordinariamente tenso, com uma presença e influência muito forte do Irã e com repetidas incursões e uma maior vontade da Turquia de intervir mais na vida doméstica iraquiana”, denunciou Macron.

"Não queremos ser um espaço de confronto, mas de estabilidade e moderação", disse Kazimi.

"Pressão máxima"

O Iraque está há anos "bloqueado" entre seus dois parceiros mais influentes, Washington e Teerã, posição que se tornou ainda mais difícil de sustentar a partir de 2018 com a campanha de "pressão máxima" exercida pelos Estados Unidos de Donald Trump contra o Irã.

Nos últimos anos, os Estados Unidos retiraram-se gradualmente do Iraque. O presidente Donald Trump reafirmou seu desejo de retirar as tropas americanas do Iraque em 21 de agosto, mas sem especificar um cronograma. Cerca de 5.000 soldados e diplomatas americanos ainda estão destacados lá.

O grande vizinho iraniano tem em solo iraquiano o apoio crucial de Hachd al-Chaabi, uma coalizão de paramilitares integrada ao Estado e que exige no Parlamento a expulsão das tropas americanas.

A relação entre Bagdá e Teerã deve ser "de Estado para Estado e não por meio de milícias", disse Kazimi recentemente.

(Com informações da AFP)

