Japão busca 42 tripulantes de naufrágio que deixou pelo menos um sobrevivente

Guardas costeiros resgatando um filipino ao largo da ilha Amami Oshima, cerca de 120 km a noroeste do mar. A guarda costeira japonesa disse em 2 de setembro que uma pessoa foi encontrada durante uma busca por um navio de carga com 43 pessoas a bordo após receber um pedido de socorro do Mar da China Oriental durante um tufão.

A guarda costeira japonesa continua as buscas nesta quinta-feira (3), no Mar da China Oriental, para tentar encontrar sobreviventes de um navio de transporte de gado que naufragou no dia anterior com 43 tripulantes. Apenas um deles foi resgatado até agora.

O Gulf Livestock 1, que carregava 5.800 vacas, ficou bloqueado em um mar agitado por conta de um tufão. O pedido de socorro foi emitido durante a noite de terça para quarta-feira, a cerca de 185 quilômetros da Ilha Amami Oshima (sudoeste do Japão).

Sua tripulação era composta por 39 filipinos, dois neozelandeses e dois australianos. Saindo da Nova Zelândia, o navio ia para um porto chinês. A guarda costeira japonesa só conseguiu resgatar um sobrevivente no mar, um filipino de 45 anos.

Imagens divulgadas pelos guardas mostraram o passageiro flutuando no escuro com um colete salva-vidas laranja, antes de ser retirado da água por meio de uma corda, no meio de uma tempestade. O sobrevivente foi então levado para um barco maior, onde a equipe de resgate, usando máscaras e luvas, o envolveu em cobertores.

"Eu sou o único?"

"Água", disse o homem, identificando-se como filipino no vídeo da Guarda Costeira japonesa. "Obrigado, muito obrigado. Eu sou o único? Ninguém mais?" Um dos motores do navio parou de funcionar quando uma grande onda o fez girar, segundo o depoimento deste tripulante.

Ele explicou que pulou no mar quando o navio estava virando e teve apenas tempo de colocar o colete salva-vidas. O navio então afundou, disse ele, quando o tufão Maysak passou pela área. O sobrevivente disse que não viu outros membros da tripulação enquanto esperava por ajuda.

Um barco inflável na mesma área foi avistado por um avião na noite de quarta-feira (2), sem que os serviços de emergência pudessem acessá-lo no momento. Três barcos da guarda costeira, cinco aviões e mergulhadores especializados estão envolvidos nas operações de resgate.

Transporte de gado

A embarcação foi encarregada de transportar gado pela Australasian Global Exports, com sede na Austrália, que disse estar em contato com as famílias de alguns membros da tripulação, bem como com autoridades locais.

“Nossos pensamentos e orações também estão com os oficiais do barco, a tripulação, outros funcionários e suas famílias”, escreveu a empresa em um comunicado.

O Ministério de Indústrias Primárias da Nova Zelândia anunciou, por sua vez, que estava suspendendo temporariamente as exportações de gado vivo, acrescentando "querer entender o que aconteceu" com este navio.

O Japão está passando atualmente pela sua temporada anual de tufões e, de acordo com os serviços meteorológicos, outro tufão deve atingir a mesma região no domingo, reduzindo o tempo durante o qual as operações de socorro podem ocorrer.

(Com informações da AFP)

