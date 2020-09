Ricos continuaram acumulando dinheiro durante crise sanitária, segundo Oxfam

De acordo com um documento da ONG, divulgado nesta quinta-feira (10), a crise gerada pela Covid-19 mergulhou a economia global em uma recessão histórica, provocando a destruição de empregos e aumentando as desigualdades sociais a longo prazo. Mas, paradoxalmente, diversas multinacionais e seus acionistas continuaram enriquecendo.

Em abril, a organização já havia produzido um relatório apontando que 500 milhões de pessoas estavam sob o risco de cair na pobreza por conta do impacto da epidemia do coronavírus.

De acordo com a Oxfam, 32 empresas, entre elas Microsoft, Intel, Apple, Walmart, Facebook, Google, Nestlé e o grupo farmacêutico Roche, devem lucrar este ano U$S 109 bilhões a mais do que o resultado médio obtidos pelas companhias nos últimos quatro anos.

Paralelamente, os 25 bilionários mais ricos do mundo registraram um aumento no patrimônio, entre março e maio, estimado em U$S 255 bilhões. Como exemplo, a Oxfam cita Jeff Bezos, dono da Amazon, cujas ações na bolsa subiram cerca de 76% desde janeiro.

O ganho de Bezos neste período, cuja fortuna é estimada em U$S 204 bilhões pela revista Forbes, equivaleria a distribuir um “prêmio” de US$ 105.000 aos 876.000 assalariados da empresa no mundo, segundo a Oxfam.

A Organização também cita o exemplo da Toyota, que distribuiu aos acionistas mais de 200% do lucro obtido desde janeiro, ou da indústria química alemã BASF, que compartilhou com seus acionistas mais de 400% do lucro dos últimos seis meses.

O relatório também mostra que, apesar de terem lucrado durante a epidemia, as empresas apoiaram pouco os fundos públicos criados para combater a Covid-19.

Limitar os ganhos

Em vários países, entre eles a França, os governos estimulam as empresas a adotar um comportamento diferente. Em seu discurso do 14 de julho, dia da festa nacional francesa, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu às empresas uma “moderação dos dividendos”.

Isso seria sensato, disse o chefe de Estado francês, principalmente depois das empresas terem utilizado ajudas disponibilizadas pelo governo, que pegou 84% dos salários dos empregados colocados em desemprego técnico durante a primeira onda da epidemia.

Para Quentin Parrinello, porta-voz da Oxfam na França, citado em um comunicado, "as ajudas públicas podem reforçar ainda mais a influência dos acionistas nas escolhas estratégicas das empresas, aumentar a desconexão com a economia real e atrasar a transição ecológica.”

