Sequestradas pelo Estado: mulheres travam batalha para condenar Bélgica por crime contra humanidade

Elas têm setenta anos e uma história em comum. As cinco nasceram no Congo Belga, atual República Democrática do Congo, e foram retiradas de sua família pelo Estado quando tinham entre dois e quatro anos. Léa Tavares Mujinga, Noëlle Verbeeken, Simone Ngalula, Marie-José Loshi et Monique Bitu Bingi tiveram nesta quinta-feira (10) a primeira audiência da ação em que acusam a Bélgica de crime contra a humanidade.

Sabine Cessou, correspondente da RFI em Bruxelas.

As cinco mulheres são testemunhas dos horrores de um recente passado colonial. Como elas, outros milhares de congoleses foram tirados de sua família pelo Estado. As crianças, conhecidas como "filhos do pecado", eram, na maior parte das vezes, fruto de uma relação entre um pai branco e uma mãe negra.

Em abril de 2019, o governo pediu desculpas aos "mestiços coloniais", crianças sistematicamente retiradas de suas famílias africanas e isoladas de suas famílias belgas, durante o período do Congo Belga (1885-1960) e do “Ruanda-Urundi” (1923-1962). Naquele momento, o primeiro-ministro belga, Charles Michel, reconheceu a existência de um sistema de segregação racial e, por consequência, “o abandono emocional, o desenraizamento, a dificuldade de assumir uma dupla identidade e o sofrimento real das vítimas”.

As desculpas públicas não foram suficientes para as vítimas. "Com um simples pedido de perdão ou uma nota de arrependimento, o estado pode consertar nossas vidas? Ele pode me devolver o amor que senti falta durante toda a minha vida? Não. Ele deve reconhecer o que causou a nós", afirma Monique Bitu Bingi, 71, em entrevista à RFI.

Crianças abandonadas

“Eu tinha 4 anos”, relembra Monique. "É como se fosse ontem. Minha mãe, minhas tias, meu tio e meu avô tiveram que me levar para a missão católica. Lembro-me de tudo. Caminhamos por três dias, então o caminhão de um Agente Territorial nos levou até Katende. Quando cheguei lá, me vi no meio de um grande casamento e perdi meus pais de vista. Chorei a tarde toda. Uma das meninas do convento, de oito anos, me levou para a cama. No dia seguinte, eu estava com as outras meninas. Os mais velhos, que tinham entre 8 e 11 anos, cuidavam dos mais novos. Não tínhamos sapatos e a porta do nosso dormitório dava para um necrotério", descreve.

Chamados de "mulatos" pela administração colonial, essas crianças eram entregues à missão católica. Na época da independência, em 1960, e durante o período de agitação que se seguiu, as crianças foram abandonadas quando os belgas fugiram do país.

As meninas mestiças do convento de Katende, Monique Bitu Bingi à esquerda, na primeira fila. Archives personnelles de Monique Bitu Bingi pour RFI

Como brinquedos nas mãos dos policiais

“Poucos dias depois da independência, eu tinha 11 anos, partimos com as irmãs católicas a 117 km de Katende para ingressar na missão de Saint-Antoine”, continua Monique Bitu Bingi. "Lá, recebemos crachás com nossos nomes e datas de nascimento para nos preparar pra ir para a Bélgica. Pegamos canoas para atravessar o rio e chegar a um aeroporto. Eles levaram todas as freiras, mas não as crianças. Ficamos lá, não conhecíamos ninguém. Os moradores da região olhavam para nós, enquanto esperávamos o avião voltar. Ele não voltou."

"Um veículo nos trouxe de volta a Lusambo, onde duas tribos estavam em guerra. O administrador enviou três policiais para nos proteger. Uma noite, cinco caminhões das Nações Unidas vieram buscar os belgas que restavam, mas não nós, que éramos dez. Todas as noites, éramos os brinquedos dos policiais que nos protegiam. Eles abriam nossas pernas, faziam o que queriam conosco, incluindo usando velas."

"Finalmente, o administrador territorial nos levou a outra área para nos dividir entre famílias anfitriãs. Nos deixaram com mães idosas que não tinham nada, e a guerra continuou, com mutilações, cenas horríveis que presenciamos. Dormimos no chão, nossas roupas eram rasgadas. Tivemos que ir para o mato para pegar lagartas e colher cogumelos para comer. Fomos destruídas moral e fisicamente."

"Minha mãe tinha permissão para vir me ver uma vez por ano, durante dois dias. Ela vinha, mas era casada e tinha outros filhos. Quando perguntavam quem era meu pai, eu respondia: "Papai Estado". Quando a guerra acabou, um padre holandês e um abade vieram nos buscar nos vilarejos para nos colocar na escola. Mas já não éramos as mesmas", continua Monigue Bitu Bingi.

50 mil euros de danos morais

A ação pede 50 mil euros de indenização por danos morais a cada uma das cinco denunciantes. “Esta é uma soma provisória e simbólica, que corresponde ao que é exigido quando um crime é cometido”, explica Michèle Hirsch, uma das advogadas de defesa. A corte deve nomear um perito para avaliar o montante dos danos sofridos.

O “crime contra a humanidade”, objeto da denúncia, diz respeito à “política do Estado colonial belga”, que visava sobretudo as crianças mestiças, e cuja vida toda foi determinada pelo rapto da família”.

No centro da ação está um decreto de 1952 que possibilitou que crianças abandonadas ou órfãs fossem colocadas sob tutela de instituições religiosas. “Mas as crianças mestiças do Congo não eram órfãs nem abandonadas", sublinha a defensora, "foram raptadas supostamente 'para o seu bem', mas na realidade para as isolar e impedir que um dia pudessem se apresentar (como filhos de belgas) e assumir posições de poder".

O objetivo da ação vai muito além do julgamento. As denunciantes querem “uma lei que assuma os crimes cometidos durante a colonização e que crie um fundo de indenização a todas as vítimas mestiças”, explicou a advogada.

Uma caixa de Pandora está prestes a abrir? Entre 16.000 e 20.000 mestiços permaneceram nas ex-colônias belgas após a independência, lembra François d´Adesky, co-fundador da Association des Métis de Belgique.

