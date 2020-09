Papa pede manifestações pacíficas e direitos respeitados por autoridades

O papa Francisco, no Vaticano (9/9/20). AFP

Texto por: RFI 2 min

O papa Francisco pediu neste domingo (13) a manifestantes em todas as partes do mundo que sejam pacíficos e, às autoridades, que respeitem os direitos, sem mencionar nenhum país em particular, no momento em que seu "ministro das Relações Exteriores" está em Belarus e em que a população continua protestos contra o governo.