OMS recomenda quarentena de 14 dias diante do ritmo "alarmante" de transmissão da Covid-19 na Europa

Franceses com suspeita de infecção pelo coronavírus aguardam para fazer o teste em um dos laboratórios credenciados em Paris. AP - Michel Euler

Texto por: RFI 6 min

A Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstrou preocupação, nesta quinta-feira (17), com o "alarmante" ritmo de transmissão do coronavírus na Europa. O diretor da OMS no continente, Hans Kluge, expressou seu temor com a redução da quarentena de 14 para sete dias, já adotada na França e planejada em outros países europeus, no momento em que se enfrenta uma aceleração da pandemia.