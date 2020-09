Investigação internacional revela esquema gigante de lavagem de dinheiro por grandes bancos

A investigação aponta em particular para cinco grandes bancos - JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH摄影

Texto por: RFI 3 min

Quantias astronômicas de dinheiro sujo passam há anos pelas maiores instituições bancárias do mundo, revela uma investigação internacional do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigadores (ICIJ), que denuncia as deficiências na regulamentação do setor.