Nagorno Karabakh: uma guerra feita com com armas, patriotismo e propaganda

Cinco dias se passaram desde que o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão foi retomado em Nagorno Karabakh, o pequeno enclave do Azerbaijão onde vivem pouco mais de 70.000 armênios. O confronto ocorre no campo de batalha, mas também por meio de uma guerra de comunicação. É impossível viajar para o Azerbaijão: Baku não aceita quase nenhum jornalista. Mas Erevan, que tem a tutela de Nagorno Karabakh, optou por abrir suas portas para a imprensa internacional.

Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Erevan

Pelo menos um ônibus fretado pelo Ministério das Relações Exteriores da Armênia viaja diariamente na estrada estreita que serpenteia entre os picos verdes e enevoados de Nagorno Karabakh, um veículo dedicado à imprensa vinda da Europa, Oriente Médio ou Estados Unidos. Neste conflito, a Armênia quer mostrar a imagem de um país aberto e acolhedor.

Isso não impede que os assessores do governo afirmem ter encontrado pequenas doses de drogas nos bolsos dos uniformes dos soldados mortos no campo oposto, o que não podemos verificar. Baku também teria alvejado deliberadamente jornalistas feridos por foguetes na quinta-feira (1°), de acordo com porta-vozes do Exército armênio.

Na mesma quinta-feira, a pequena cidade de Martuni, localizada a cerca de 25 quilômetros da frente de guerra, em território separatista, sofreu graves ataques de foguetes. Quatro civis foram mortos, segundo os separatistas, e outros 11 ficaram feridos, incluindo dois jornalistas do diário francês Le Monde e dois outros repórteres armênios. O estado de saúde dos franceses se estabilizou e seu repatriamento está sendo organizado pelo Ministério das Relações Exteriores da França.

É uma guerra de comunicação, mas também um confronto bélico no terreno. Do lado armênio, muitos dos que morreram nos primeiros dias são muito jovens. Dezoito, 20 anos. Também há feridos graves. Em seis horas de viagem, encontramos cerca de dez ambulâncias que retornavam à capital na quinta-feira. Na mesma rota de Nagorno Karabakh, circulavam imperturbáveis ​​caminhões iranianos carregados de cenouras, grão-de-bico e temperos para os mercados de Erevan.

“Restauração da nossa soberania”

O que está acontecendo no Azerbaijão? “Em Baku, a capital, grande parte da população apoia o esforço militar, na esperança de reconquistar pela força das armas o território perdido na década de 1990. Neste momento em Baku, em sinal de solidariedade, há bandeiras do Azerbaijão em todos os edifícios, nos carros", explica Rizvan Gusseinov, morador da capital, que foi contatado por Daniel Vallot, correspondente da RFI em Moscou.

"As pessoas mostram solidariedade: elas se unem para ajudar o exército, para enviar cigarros e roupas. Embora não seja necessário, é um símbolo de apoio popular", diz o morador. “Não há dúvida de quem é o responsável pelo conflito”, continua Rizvan Gusseinov. "Em nossa opinião, esta guerra é infelizmente necessária, porque foram a Armênia e Nikol Pachinian [atual primeiro-ministro armênio] que paralisaram as negociações de paz. E agora só a intervenção militar pode forçá-los a voltar à mesa de negociações", acrescenta.

Qual é o objetivo final? “Nagorno Karabakh é uma região muito importante para nós. Não nos esqueçamos das centenas de milhares de pessoas que perderam tudo durante a guerra dos anos 1990. Esse é o objetivo do nosso país hoje: o retorno de todos esses refugiados às suas aldeias e a restauração de nossa soberania sobre o território de Nagorno Karabakh", conclui Gusseinov.

