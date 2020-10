Britânico e americanos que descobriram vírus da hepatite C vencem Nobel de Medicina

Os americanos Harvey Alter e Charles Rice e o britânico Michael Houghton ganharam o Prêmio Nobel de Medicina na segunda-feira por sua descoberta do vírus da hepatite C, anunciou o júri em Estocolmo. Os três foram premiados por "sua contribuição decisiva para a luta contra esta hepatite, um grande problema de saúde global, que causa cirrose e câncer de fígado", explicou o júri do Nobel. AP - Claudio Bresciani

Texto por: RFI 2 min

