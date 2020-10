Francesa e americana conquistam o Nobel de Química por descoberta de ferramenta de edição do genoma

A bioquímica Jennifer A. Doudna e a microbióloga Emmanuelle Charpentier, vencedoras do prêmio Nobel de Química de 2020. Foto de arquivo de 2016. AP - Alexander Heinl

Texto por: RFI 3 min

A francesa Emmanuelle Carpenter e a americana Jennifer Doudna, especialistas em genética, conquistaram nesta quarta-feira (7) o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre as "tesouras moleculares", capazes de modificar os genes humanos, uma descoberta considerada "revolucionária" pela Academia Sueca de Ciências. Com essa consagração, a lista de vencedoras do Nobel de Química passa a contar com sete mulheres.