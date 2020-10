Líbano: Saad Hariri volta ao posto de primeiro-ministro para formar novo governo

Novo primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri. AFP

Texto por: RFI 2 min

Saad Hariri foi nomeado novamente primeiro-ministro do Líbano, com o desafio de chegar a um acordo com as várias forças políticas do país e formar um governo capaz de realizar as reformas necessárias para sair da crise.