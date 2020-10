Turismo mundial sofre queda de 70% em 2020 devido à pandemia de Covid-19

A Organização Mundial do Turismo (OMT) não prevê uma recuperação do setor antes de 2022. AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

A Organização Mundial do Turismo (OMT) anunciou nesta terça-feira (27) que, devido à pandemia de Covid-19, as viagens internacionais registraram uma queda de 70% nos oito primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período no ano passado.