Tufão Goni deixa mortos e rastro de destruição nas Filipinas

Cerca de 400 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas às pressas por causa do tufão nas Filipinas AP - Aaron Favila

Texto por: RFI 4 min

Pelo menos 10 pessoas morreram nas Filipinas na passagem do tufão Goni, o mais potente do ano, que atingiu neste domingo (1°) o arquipélago. As autoridades locais relatam condições "catastróficas" em algumas regiões, depois que 400.000 pessoas abandonaram suas casas.